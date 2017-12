La araña que recuerda a Bob Marley

Juan Scaliter - 22/12/2017

Imagen de la nueva araña Desis bobmarleyi. Crédito: R. Raven

Era la madrugada del 11 de enero de 2009, cuando el mar a lo largo de la costa de Queensland, Australia, retrocedió a tal punto que expuso a una población de arañas adaptadas al agua. Allí se encontraba un grupo de investigadores liderados por Barbara Baehr, Robert Raven y Danilo Harms, fueron ellos quienes describieron estas arañas como una especie desconocidas y rápidamente las asociaron con la canción de Bob Marley High Tide or Low Tide (Marea alta o Marea baja, de 1973).

En un artículo publicado en Evolutionary Systematics, los expertos no solo describen esta araña, bautizada Desis bobmarleyi, sino que también detallan dos de sus familiares, previamente conocidos pero no estudiados, de Samoa y Australia Occidental. Su nombre no solo rinde homenaje al músico de Jamaica, también es un tributo a la naturalista alemana de finales del siglo XIX, Amalie Dietrich quien pasó una década en Australia recolectando muestras botánicas y de animales para museos de Europa.

A diferencia de las arañas a las que estamos acostumbrados, las especies intermareales, son verdaderamente marinas. Se han adaptado a la vida submarina escondiéndose en conchas de percebes, corales o algas marinas durante la marea alta. Para respirar, construyen con seda cámaras de aire. Sin embargo, una vez que el agua del mar retrocede, salen a la caza de pequeños invertebrados que deambulan por las superficies de rocas, corales y plantas cercanas.

La nueva especie, ha podido describirse en base a especímenes machos y hembras. Ambos sexos se caracterizan por tener predominantemente colores rojos y marrones, mientras que sus patas son de color marrón anaranjado y cubiertas por una densa capa de estructuras largas, delgadas y de color gris oscuro. Las hembras parecen ser de un tamaño más grande, casi 9 mm, mientras que el macho tenía aproximadamente 6 mm de largo.

Si bien el rango exacto de distribución de esta especie sigue siendo desconocido, actualmente habita en la región de la costa noreste de Queensland.