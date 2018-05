Aprender idiomas o música hace más eficiente a tu cerebro

Lo que no se aclara es cuan bien hay que tocar el instrumento o hablar un idioma.

Ya sea por aprender a tocar un instrumento musical o por hablar otro idioma, estaremos entrenando a nuestro cerebro para que sea más eficiente, al menos según afirma un estudio publicado en Annals of the New York Academy of Sciences.

Los investigadores, liderados por Claude Alain, descubrieron que los músicos y las personas bilingües utilizan menos recursos cerebrales al completar una tarea de memoria que aquellos que solo hablan un idioma o no tocan un instrumento.

De acuerdo con los resultados, ambas personas, bilingües y músicos, activan diferentes redes neuronales y muestran menos actividad cerebral.

"Estos hallazgos – explica Alain en un comunicado – muestran que los músicos y los bilingües requieren menos esfuerzo para realizar la misma tarea, lo que también podría protegerlos contra el deterioro cognitivo y retrasar la aparición de trastornos como la demencia senil. Nuestros resultados también demostraron que las experiencias de una persona, ya sea aprendiendo a tocar un instrumento musical u otro idioma, pueden determinar cómo funciona el cerebro y qué redes se utilizan”.

El próximo paso del equipo de Alain, es analizar el impacto del arte y la formación musical entre los adultos, para ver si esto lleva a cambios en la función cerebral.