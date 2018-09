¿Qué hora es en tu cuerpo?

El reloj interno puede afectar la efectividad de ciertos fármacos

Los procesos en casi todos los tejidos y órganos en el cuerpo están orquestados por un reloj biológico interno, el que dirige el ritmo circadiano, responsable entre otros del ciclo de sueño-vigilia. Si bien los relojes internos de algunos individuos están sincronizados con el tiempo externo, el de otros no está sincronizado y esto puede tener importantes efectos secundarios en la salud.

Ahora, un equipo de científicos, liderados por Rosemary Braun, ha creado una prueba, bautizada TimeSignature, que mediante dos extracciones de sangre, le puede decir a los médicos e investigadores si la hora exterior coincide con la de nuestro cuerpo. Por ejemplo, incluso si son 8 de la mañana, podrían ser las 6 a.m. para nuestro cuerpo.

“Este análisis es una medida mucho más precisa y sofisticada que identificar si somos de costumbres diurnas o nocturnas – explica Braun – . Podemos evaluar el reloj biológico de una persona en una hora y media. Varios grupos han tratado de obtener el tiempo circadiano interno a partir de un análisis de sangre, pero nada ha sido tan preciso ni tan fácil de usar como TimeSignature”.

Los resultados del estudio se han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

La prueba mide 40 marcadores de expresión génica diferentes en la sangre y puede tomarse en cualquier momento del día, independientemente de si el paciente durmió bien o estuvo despierto toda la noche.

La nueva prueba por primera vez ofrecerá a los investigadores la oportunidad de examinar fácilmente el impacto de los relojes circadianos desalineados en una variedad de enfermedades, desde dolencias cardíacas hasta diabetes o la enfermedad de Alzheimer.