¿Hasta qué edad se pueden donar órganos?

Juan Scaliter - 10/01/2017

En nuestro país se ha trasplantado un corazón de una persona de 79 años. Crédito imagen: GP

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Torino, Italia, concluye que la edad de los donantes de órganos (en particular los de riñones), no debería ser un obstáculo, al menos hasta los 80 años.

El análisis se centró en cerca de 650 riñones trasplantados de donantes fallecidos entre 2003 y 2013 que tenían entre 50 y 80 años. Los resultados, publicados en Clinical Journal of the American Society of Nephrology, mostraron que las tasas de supervivencia de los pacientes en los 5 años siguientes llegaban al 90%, incluyendo 265 pacientes que recibieron riñones de donantes de 70 años y 27 que recibieron órganos de personas mayores de 80.

Quizás el parámetro que ha obstaculizado más este tipo de donación hasta la fecha (la de donantes de más de 75 años), ha sido el porcentaje rechazado por los cirujanos: se descartaron un 20% de los órganos de menores de 80 años y un 48% de aquellos por encima de dicha edad.

“Según estos hallazgos – explica Luigi Biancone, autor principal del estudio –, más de la mitad de los donantes mayores de 80 años, tienen posibilidades de ser trasplantados y estos representan un recurso que debería ser evaluado con precisión”.

El estudio se centra en un aspecto en el que España ya ha demostrado sobrada solidez. Mientras en Estados Unidos, de los 9.079 donantes de órganos fallecidos, sólo 618 eran mayores de 65 años, en nuestro país (líder mundial de trasplante de órganos en la última década, duplicando la media europea), hasta un 44% de los donantes tiene más de 60 años y un 23,4% más de 70. Y, para sorpresa de muchos han sido varias las veces que se han trasplantado con éxito hígados y riñones de personas de 89 años, un corazón de 79 años o un pulmón de 70 años, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

El siguiente gráfico de la ONT, muestra la edad de los donantes de diferentes órganos entre 1997 y 2008.