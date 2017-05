Hallan la evidencia de vida más antigua en tierra firme

Juan Scaliter - 09/05/2017

Estas burbujas esféricas se han conservado dentro de las rocas en el desierto australiano. En su interior se encontraban las evidencias de vida más antiguas halladas en tierra firme. Crédito imagen: UNSW

No podía ser en otro sitio. Si dos meses atrás se publicaba el hallazgo del fósil más antiguo, en Australia, tenía que ser también allí donde se descubriera otro que batiera un nuevo récord: se trata de la evidencia de vida más antigua hallada en tierra firme, más precisamente en depósitos de aguas termales. Tiene unos 3.480 millones de años y fue descubierta en la región de Pilbara, en Australia Occidental.

El hallazgo aporta una doble sorpresa. Por un lado tiene al menos 500 millones de años más que la que era, hasta ahora, la representante más antigua del mundo de vida microbiana, proveniente de Sudáfrica.

Y, por otro, es un ejemplo de vida en aguas termales mucho más antiguo que los conocidos hasta la fecha. Pero mucho más.

"Nuestras conclusiones – explica Tara Djokic, lider del estudio publicado en Nature Communications – no sólo extienden atrás el registro de los organismos que habitaron en aguas termales unos 3 mil millones de años, también indican que la tierra firme estuvo habitada mucho antes de lo que se pensaba anteriormente, alrededor de 580 millones de años antes. Esto puede tener importantes implicaciones para pensar que la vida pudo haberse originado en aguas termales de agua dulce y no en los océanos, como se cree”.

Tara Djokic en la región de Pilbara, Australia. Crédito imagen: UNSW

Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron depósitos excepcionalmente bien conservados en el Cráter Pilbara. En ellos detectaron geyserita, un depósito mineral que sólo se encuentra en ambientes de aguas termales en tierra firme. Anteriormente, la geiserita más antigua conocida había sido identificada a partir de rocas de unos 400 millones de años. Dentro de estos depósitos, los científicos descubrieron estromatolitos, básicamente construcciones creadas por comunidades de microbios.

Pero eso no es todo: ahora los ojos de muchos expertos comienzan a mirar hacia el espacio.

“Nuestra investigación también tiene implicaciones importantes para la búsqueda de la vida en Marte– afirma Djokic –, porque el planeta rojo tiene antiguos depósitos de aguas termales de una edad similar a la formación Dresser en el Pilbara. De los tres sitios de aterrizaje potenciales para el Mars 2020, Columbia Hills está indicado como un entorno de aguas termales. Si fue posible que evidencias de los comienzos de la vida en nuestro planeta se conservaran en fuentes hidrotermales, entonces también existe la posibilidad de que ocurra en Marte”.