¿Existe una tribu perdida en Indonesia?

Redacción Quo - 28/03/2017

Momento en el que el supuesto miembro de una tribu mítica, sale de la selva. Crédito imagen: Fredography

En el norte de Sumatra, en la provincia de Aceh, hay unos 4 millones de habitantes en un área de 57.000 km2 (aproximadamente Cataluña y la Comunidad Valenciana). Se trata de la región con mayor biodiversidad del Pacífico asiático: tigres, elefantes, orangutanes y rinocerontes, son algunos de los ejemplos.

Y allí también habitan siete tribus: los Alas, los Aneuk Jamee, los Gayo, los Kluet, los Sikule, los Simeulue y los Tamiang. Pero siempre se ha hablado de un octavo pueblo, los míticos Mante, una tribu supuestamente de pigmeos que habitan la selva de la región. El descubrimiento del Hombre de Flores u Homo floresiensis, en la cercana isla de Flores, revivió la leyenda.

Una para la que aparentemente se necesita menos que una chispa para que renazca. Así lo demuestra el vídeo grabado por unos motociclistas que se internaron en esta región. Según muestran las imágenes grabadas por la cámara de uno de ellos, vieron a un hombre semidesnudo aparecer de un lado de la selva, correr, mientras era perseguido por uno de los pilotos, para luego desaparecer sin dejar rastro.

Si se trata de una broma, aún no se sabe, pero el vídeo lleva casi tres millones de visitas desde que se subió el 22 de marzo. Pero hasta que no se realice un estudio o algún científico se manifieste, preferimos no hablar de seres mutantes o astrales…

Aquí está el vídeo.