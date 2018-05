Este agujero negro es el que más rápido se expande del universo… ¡y tiene un apetito voraz!

Según diferentes estudios y observaciones, se cree que el universo, tal y como lo conocemos ahora, empezó hace aproximadamente 13.810 millones de años. Ahora, la Universidad Nacional Australiana ha detectado algo extraordinario que sucedió “poco” después, hace 12.000 millones de años: el agujero negro que más rápido se está expandiendo en el universo. Y no es uno cualquiera, tiene mucha hambre y se alimenta a razón del equivalente a la masa del Sol en tan solo 2 días (un total de 332.950 veces la masa de la Tierra).

Según apunta el equipo involucrado en este estudio, este agujero negro tan hambriento (también conocido como cuásar) crece a tal velocidad que brilla incluso miles de veces más que una galaxia completa como la nuestra: “Esto es debido a los gases que absorbe, los cuales causan a su vez una gran fricción y calor”, indicó uno de sus miembros, Christian Wolf. Es esta luz la que ha sido capaz de distinguirse gracias al telescopio conocido como SkyMapper.

Ahora lo que preocupa es la velocidad a la que está creciendo: se estima que el que estamos viendo en la actualidad tiene un tamaño de unos 20.000 millones de soles, cuando habitualmente suelen tener el tamaño de 50 soles. Este descubrimiento pone en duda la ciencia relativa a agujeros negros que se manejaba hasta ahora, ya que se creía que la velocidad máxima de expansión era proporcional a su masa, algo que en este caso no se cumple: “No sabemos cómo funciona y tampoco lo hemos visto en acción y cómo se logró un agujero negro del tamaño de unos 5.000 soles en los primeros años al Big Bang”, apunta Wolf. Por lo tanto, este descubrimiento abre la puerta a nuevas teorías y estudios.

La investigación será publicada en “Publications of the Astronomical Society of Australia”