Esta estrella de la NBA cree que la Tierra es plana

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 21/03/2017

No sabemos si está de broma o si un balón le ha dado con demasiada fuerza en la cabeza, pero Shaquille O'Neal, ex legendario jugador de la NBA ha hecho unas declaraciones que provocan picor a cualquiera con un mínimo gusto por la ciencia. Según sus propias declaraciones The Big Podcast, un programa de la emisora de radio podbay.fm (mejor que no leas los comentarios allí) "la Tierra es plana".

Su descabellada argumentación se basa en su observación al volante (que sin duda no es tan buena como su puntería): "Conduzco de costa a costa y esta mi.... es plana para mí. Viajo desde Florida a California constantemente y considero que es plana. No voy para arriba y para abajo en un ángulo de 360º con todo ese rollo de la teoría de la gravedad. ¿Lo que quieren decir es que es redonda y China está debajo nuestro? ¿China está debajo nuestro? No, no lo está, la Tierra es plana”.

Para justificar este insulto a la inteligencia terrícola, O'Neal se ha justificado en la manipulación mental, "escúchame. Existen tres maneras de poder manipular la mente: con aquello que lees, con lo que ves y con lo que escuchas. En el colegio, lo primero que nos enseñan es que Colón fue el que descubrió América, pero cuando llegó ya había personas de piel clara con melenas fumando pipas de la paz. Entonces, ¿eso qué significa? Está claro: que Colón no descubrió América".

A los presentadores no les quedó más remedio que recordarle que había imágenes por satélite que demostraban que su teoría no tenía mucho sentido. Pero O'Neal, como buen discípulo de las teorías de la conspiración, también tenía respuesta para eso: "Lo más probable es que las imágenes por satélite hayan sido inventadas y dibujadas".

No sabemos si el mítico ex jugador de la NBA iba en serio o en broma. Lo que sí hemos podido conocer es que muchos de los oyentes que escucharon el programa se lo tomaron muy en serio. ¿Qué opináis? ¿Se le ha ido la 'pelota'?

Fuente: iflscience.com