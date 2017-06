Es oficial: Júpiter tiene 69 lunas

Juan Scaliter - 15/06/2017

El rostro de Júpiter visto por el Hubble. Crédito imagen: NASA, ESA y A. Simon (NASA Goddard)

Júpiter ya era único en muchos sentidos. Allí reside una tormenta que lleva actuva más de 350 años yes tan grande que en ella caben 3 Tierras. Una de sus lunas, Ganímedes, es más grande que Mercurio y de hecho es el satélite natural de mayor tamaño en el sistema solar http://space-facts.com/jupiter/

Este gigante gaseoso es el planeta con más lunas en nuestro sistema solar, hasta ahora 67. Pero ahora, un equipo de astrónomos liderado por Scott Sheppard, ha señalado el hallazgo de 2 nuevas lunas mientras intentaban encontrar el Planeta X.

Los nuevos satélites tienen apenas 1,5 km de ancho y han sido bautizadas S / 2016 J1 (ubicada a 21 millones de kilómetros de Júpiter) y S / 2017 J 1 (a 24 millones de kilómetros).

Varias de las lunas que el equipo de Sheppard encontró en el estudio, estaban calificadas como lunas perdidas: a pesar de haber sido descubiertas en 2003, no había suficiente información para definir sus órbitas exactas, por lo que los astrónomos perdieron su trayectoria. Aunque algunas se habían encontrado, 14 todavía se consideraban “extraviadas”. El nuevo estudio ha logrado detectar cinco de ellas y en próximas observaciones, proyectadas para 2018, especulan identificar las restantes.

¿Cómo se sabe que las nuevas lunas no son las extraviadas? Porque los expertos las han estado siguiendo durante un años y su trayectoria no está relacionada a ninguna otra.