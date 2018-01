Ellos son Zhong Zhong y Hua Hua, los primeros monos clonados en China

Zhong Zhong (dcha.) y Hua Hua tienen seis y ocho semanas de vida. Crédito imagen: Qiang Sun and Mu-ming Poo/Chinese Academy of Sciences.

Los primeros clones de primates concebidos mediante transferencia nuclear de células somáticas (TNCS) son dos macacos de cola larga o cangrejeros(Macaca fascicularis) genéticamente idénticos, nacidos recientemente en la Academia de Ciencias de China en Shanghai.

Los investigadores, liderados por Qiang Sun, los bautizaron Zhong Zhong y Hua Hua y tienen ocho y seis semanas de vida respectivamente. Sus nombres provienen del adjetivo chino "Zhonghua", que significa pueblo o pueblo chino.

El estudio, publicado en la revista Cell, señala que se trata de una posibilidad real para los laboratorios de realizar investigaciones con poblaciones personalizables de monos genéticamente uniformes. El laboratorio de Sun, destacan los responsables, sigue las estrictas normas internacionales para la investigación en animales, establecidas por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., aún así Sun alienta a la comunidad científica a debatir sobre las prácticas que deberían o no ser aceptables cuando se trata de la clonación de primates no humanos.

"Hay muchas preguntas sobre la biología de los primates que pueden estudiarse teniendo este modelo adicional – explica Sun en un comunicado –. Pueden producirse monos clonados con los mismos genes excepto uno, manipulado. Esto generará modelos reales no solo para enfermedades genéticas cerebrales, sino también para el cáncer, el sistema inmune o los trastornos metabólicos, y nos permitirá probar la eficacia de los medicamentos para estas condiciones antes del uso clínico”.

Zhong Zhong y Hua Hua no son los primeros clones de primates. El primero fue Tetra, un mono rhesus nacido en 1999 a través de un método conocido como división de embriones.

La técnica de TNCS, la misma que se utilizó con la oveja Dolly, se basa en extraer el núcleo de un óvulo y reemplazarlo con otro núcleo de células diferenciadas, que se convierte en un clon del donante.

Los núcleos diferenciados de células de mono, en comparación con otros mamíferos como ratones o vacas, han demostrado ser resistentes a SCNT. El equipo de Sun superó esto introduciendo epigenéticos después de la transferencia nuclear, con el objetivo de activar o desactivar los genes que inhiben el desarrollo embrionario. También se usaron células de donante adulto, pero esos clones solo vivieron durante unas pocas horas después del nacimiento.

Los investigadores planean continuar mejorando la técnica, que también se beneficiará del trabajo futuro de otros laboratorios, y observar el desarrollo de Zhong Zhong y Hua Hua. Actualmente ambos están creciendo normalmente y se esperan que en breve nazcan más clones de macacos.