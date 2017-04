El ratón que podría advertirnos de pandemias

Juan Scaliter - 10/04/2017

Células del ratón transgénico que expresan la proteína humana MxA. Crédito imagen: Deeg et al., 2017

Un grupo de investigadores de la Universidad de Friburgo, en Alemania, han desarrollado un ratón transgénico que podría ayudar a los científicos a identificar nuevas cepas del virus de la gripe que tengan el potencial de causar una pandemia global.

Los virus de la gripe A pueden desencadenar epidemias globales cuando son transmitidos a los humanos por cerdos, aves u otras especies animales. Para cruzar la barrera de especies, estos virus deben adquirir mutaciones que les permitan evadir al sistema inmune humano, incluyendo la proteína inmune MxA, que puede proteger las células humanas cultivadas de los virus de la influenza aviar, pero es ineficaz contra las cepas que han adquirido la capacidad de infectar a los seres humanos.

Para descubrir si la mencionada proteína proporciona una barrera a la infección entre especies in vivo, el equipo liderado por Peter Staeheli, creó ratones transgénicos que expresan MxA humano. Los resultados, publicados en The Journal of Experimental Medicine, demostraron que, los ratones transgénicos eran resistentes a los virus de la gripe aviar pero susceptibles a los virus de la gripe de origen humano.

Lo que los expertos especulan es que MxA apunta al virus de la gripe A uniéndose a la nucleoproteína que encapsula el genoma del virus. Así, esta proteína, vinculada a nuestro sistema inmunológico sería una barrera contra la infección entre especies, pero una que el virus puede eludir a través de algunas mutaciones. El equipo de Staeheli sostiene que los ratones modificados ayudar a controlar los peligros potenciales de las cepas virales emergentes. “Nuestro ratón transgénico – explica Staeheli en un comunicado – puede distinguir fácilmente entre las cepas del virus de la gripe sensible a MxA y aquellas que pueden evadir la restricción MxA y, en consecuencia, poseen un alto potencial pandémico en los seres humanos”