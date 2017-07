El elefante que quiso ser pez

Juan Scaliter - 14/07/2017

Los elefantes son parientes cercanos del manatí y el dugón, ambas especies acuáticas.

Lo han bautizado Jumbo y, de acuerdo con la marina de Sri Lanka, fue hallado unos días atrás, a 16 kilómetros de la costa noroeste, cerca de la ciudad de Kokkilai, por un buque patrulla. El personal militar alertó al Departamento de Vida Silvestre del país y convocaron otro buque de la marina para que realizaran un rescate que tomó unas 12 horas.

Un equipo de buzos ató cuerdas alrededor de su cuerpo y lo arrastraron suavemente hacia una zona menos profunda, donde fue liberado.

De acuerdo con Avinash Krishnan, uno de los responsables del rescate, no es extraño ver elefantes tan lejos de la costa : “Son muy buenos nadadores y hallarlos a unos 15 km de la costa no es inusual . Pero la intervención de la marina fue necesaria debido a que no pueden nadar por mucho tiempo porque queman mucha energía y el agua salada no es buena para su piel, así que en este caso, la situación probablemente justificó la intervención humana”.

Genéticamente, los elefantes son parientes cercanos del manatí y el dugón, ambos animales acuáticos. Los biólogos han especulado que los elefantes pudieron haber alcanzado primero Sri Lanka tomando una ruta similar al animal rescatado, nadando desde la India