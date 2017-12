Descubren el sistema que permite a las células tumorales moverse

Juan Scaliter - 28/12/2017

Célula de cáncer de mama, uno de los más proclives a la metástasis. Crédito imagen: National Cancer Institute

La metástasis causa la muerte del 90 por ciento de los pacientes con cáncer. La diseminación del cáncer por metástasis está impulsada por un conjunto de proteínas mutantes llamadas oncogenes que hacen que las células cancerosas se multipliquen incontrolablemente y promuevan su capacidad de moverse. Cómo la actividad del oncogén, que dirige el aumento del movimiento y la metástasis, es muy compleja y permanece en gran parte desconocida.

Ahora, un equipo del Centro Oncológico de la Universidad de Hawai, liderado por Joe W. Ramos, ha identificado cómo algunas células cancerosas se mueven durante la metástasis. La investigación proporciona una mejor comprensión de cómo se propaga el cáncer y puede crear nuevas oportunidades para el desarrollo de fármacos contra el cáncer.

Ramos, se centró en investigar cómo estos oncogenes y señales relacionadas conducen a la desregulación de los procesos normales dentro de la célula y activan el comportamiento de células cancerosas altamente móviles e invasivas.

Los hallazgos, publicados Proceedings of the National Academy of Sciences , definen un mecanismo mediante el cual los oncogenes activan una proteína llamada RSK2 que se requiere para que las células cancerosas se muevan. Ramos y sus colegas encontraron que la proteína RSK2 forma una suerte de centro de señalización. Activar este centro es la señal para que comience el movimiento de las células cancerosas. Estos resultados mejoran significativamente la comprensión de cómo se hace que las células cancerosas se muevan durante la metástasis y pueden proporcionar objetivos más precisos para que los fármacos detengan la metástasis del cáncer en pacientes con mutaciones oncogénicas.

"Estos nuevos datos son muy interesantes – señala Ramos en un comunicado –. El bloqueo de la invasión y metástasis del cáncer sigue siendo un desafío central en el tratamiento de pacientes. Anticipamos que esta investigación puede conducir a nuevas oportunidades terapéuticas para tumores cerebrales, melanoma y cáncer de mama, entre otros y así poder desarrollar nuevos compuestos para apuntar a este centro de señalización”.