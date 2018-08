¿Puede curar las drogas psicodélicas?

La MDMA es un derivado de la anfetamina

Mucha gente piensa en los psicodélicos como reliquias de los años 1960 o pastillas que ingieren los asiduos a los festivales de música electrónica., pero es posible, al menos según algunos expertos, que algún día se usen para tratar trastornos que van desde la ansiedad social a la depresión. Esta es la conclusión de una serie de investigaciones presentadas en la Convención Anual del Asociación de Psicología de Estados Unidos.

“Combinadas con la psicoterapia – explica Cristina L. Magalhaes, responsable de unos de los estudios, en un comunicado –, algunas drogas psicodélicas como la MDMA, la psilocibina y la ayahuasca, pueden mejorar los síntomas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Se necesitan más investigaciones y debates para comprender los posibles beneficios de estos medicamentos, y los psicólogos pueden ayudar a explorar los problemas clínicos, éticos y culturales relacionados con su uso".

“La MDMA, comúnmente conocida como éxtasis, está comenzando su tercera y última fase de ensayos clínicos en un esfuerzo por obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático”, añade Adam Snider, coautor de otro de los informes presentados en la convención.

Los hallazgos de un tercer estudio presentado en el simposio, sugieren que los síntomas de ansiedad social en adultos autistas pueden tratarse con una combinación de psicoterapia y MDMA. El estudio analizó a doce adultos autistas con ansiedad social de moderada a severa, que recibieron dos tratamientos de MDMA pura, más terapia y mostraron reducciones significativas y de larga duración en sus síntomas.

La investigación también exploró cómo el LSD, la psilocibina y la ayahuasca pueden beneficiar a las personas con ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.

Otra investigación presentada sugiere que la ayahuasca puede ayudar a aliviar la depresión y la adicción, así como a lidiar con diferentes traumas.

Títulos de las presentaciones

MDMA-Assisted Therapy for Social Anxiety in Autistic Adults

Psychedelics and Mental Health: A Study of Psychological Mechanisms of Therapeutic Action

Mechanisms of Psilocybin-Assisted Psychotherapy for Existential Distress Associated With Cancer

An Examination of Psychological Healing With Ayahuasca” “A Guide to Ayahuasca-Related Clinical Issues for Mental-Health Practitioners