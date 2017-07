Cuando el Sol muera, ellos serán los únicos supervivientes

Juan Scaliter - 14/07/2017

30 años sin comer ni beber y 120 años en letargo…algunas de las capacidades de los osos de agua. Crédito imagen: Eye of Science/Science Source

Faltan al menos 10.000 millones de años, pero hay algunos que ya están preparados para ese momento. Cuando llegue esta fecha, el Sol morirá y la vida en nuestro planeta será imposible. O casi. De acuerdo con un reciente estudio publicado en Scientific Reports, los tardígardos u osos de agua, dominarán la Tierra.

Los tardígrados se encuentran entre los seres vivos más duros conocidos. Son como diamantes biológicos, por así decirlo. Pueden sobrevivir hasta 30 años sin agua ni comida, soportan temperaturas de hasta 150ºC y, pese a su tamaño (0,5 milímetros), su longevidad es sorprendente: hasta 60 años.

Pero el estudio no solo habla de la muerte solar, también señala que los tardígrados podrían sobrevivir al impacto de un asteroide (obviamente no uno que les caiga de lleno, sino a sus consecuencias), a la explosión de una supernova (si esta se encontrase a 0,14 años luz, algo casi imposible) y a la explosión de rayos gamma.

“Sin la tecnología que nos protege – explica Rafael Alves Batista, uno de los autores del estudio, en un comunicado – los humanos somos una especie muy sensible. Los cambios sutiles en nuestro ambiente nos impactan dramáticamente. Pero hay muchas más especies que podrían continuar poblando la Tierra mucho después de que los seres humanos se han ido. Los tardígrados son lo más cercano a lo indestructible en nuestro planeta, pero en otras partes del universo puede haber especies similares. Quién sabe qué más hay por ahí fuera”.