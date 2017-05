CRISPR provoca numerosas mutaciones sin intención

Juan Scaliter - 29/05/2017

Modificar determinadas regiones del ADN puede provocar decenas de cambios en otros. Crédito imagen: Stew Dean

A medida que la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 comienza a entrar en ensayos clínicos, hay una mayor preocupación por los efectos secundarios que puede provocar. La técnica ha aumentado la esperanza de terapias génicas que pueden eliminar o reparar los genes defectuosos, no sólo añadir nuevos genes.

El primer ensayo clínico para desplegar CRISPR está en marcha en China, y Estados Unidos programa el suyo para 2018.

Pero hay un problema: a pesar de que CRISPR puede ir directo a a determinados tramos de ADN, a veces llega a otras partes del genoma. Para determinar si esto ocurre se utilizan algoritmos informáticos capaces de identificar las áreas más probables de ser afectadas y luego examinarlas.

”Estos algoritmos predictivos – explica en un comunicado Alexander Bassuk, uno de los autores del estudio – anticipan que CRISPR se comporta correctamente cuando la edición se realiza en células o tejidos en una placa, pero hasta ahora no se había buscado en toda la secuencia de genoma en animales vivos”.

En un nuevo estudio, (Unexpected mutations after CRISPR-Cas9 editing in vivo), publicado en Nature, el equipo de Bassuk secuenció el genoma de ratones a los que ellos mismos habían sometido a la técnica CRISPR y buscaron posibles mutaciones.

Los investigadores determinaron que CRISPR había corregido con éxito un gen que causa la ceguera, pero también señalaron que los genomas de dos receptores independientes de terapia génica habían sufrido más de 1.500 mutaciones de un solo nucleótido y más de 100 deleciones (pérdida de un fragmento) e inserciones. Ninguna de estas mutaciones de ADN se predijeron mediante los algoritmos informáticos antes mencionados.

"Creemos que es crítico que la comunidad científica considere los peligros potenciales de todas las mutaciones no intencionadas causadas por CRISPR – añade Stephen Tsang, coautor del estudio –, incluyendo mutaciones de un solo nucleótido y mutaciones en regiones no codificantes del genoma. Los investigadores que no están usando la secuenciación del genoma entero para encontrar estas mutaciones pueden dsestimar importantes alteraciones. Incluso un solo cambio de nucleótidos puede tener un impacto enorme”.

El Dr. Bassuk asegura que no notaron nada obviamente incorrecto en los animales y que todavía son optimistas respecto a CRISPR, pero “debemos saber que cada nueva terapia tiene algunos efectos secundarios potenciales y necesitamos saber cuáles son”.