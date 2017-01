Crean la primera forma de vida semisintÃ©tica

Quo - 25/01/2017

Los cient√≠ficos han dise√Īado los primeros organismos semisint√©ticos. Se trata de una bacteria E. coli, pero completamente artificial. Lo han logrado ampliado las bases de ADN: de cuatro a seis. Las bases extran podr√≠an facilitar a dicha bacteria aplicaciones hasta ahora in√©ditas.

Su creaci√≥n ha sido gracias a un equipo del Instituto de Investigaci√≥n Scripps de California. Usando la t√©cnica CRISPR Cas-9 han conseguido que genes completamente nuevos se mantuviesen estables a lo largo de toda la vida del organismo y que este no los rechazase. No fue f√°cil. En los primeros experimentos, la bacteria no quer√≠a admitir "como animal de compa√Ī√≠a" los nuevos genes, por lo que enfermaba sin remedio. Pero a los cient√≠ficos se les ocurri√≥ la idea de desarrollar un transporte de nucle√≥tidos no t√≥xico para la bacteria y a√Īadir enzimas compatibles con ella. Gracias a esto y la t√©cnica CRISPR lo han logrado.

Tal cual est√°, la bacteria no aporta absolutamente nada. Pero s√≠ abre el camino a que los cient√≠ficos a√Īadan informaci√≥n que pueda llevar a nuevas funciones gen√©ticas, permitiendo generar complejas cadenas de prote√≠nas para biof√°rmacos pioneros u otras geniales ideas que nos aportar√≠an un gran avance.

Fuente: sciencealert.com