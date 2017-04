Crean avispas con ojos rojos, ¿para qué?

Juan Scaliter - 19/04/2017

Las avispas Nasonia vitripennis con sus ojos escarlatas recién estrenados. Crédito imagen: Akbari Lab

Un grupo de investigadores de la Universidad de California, Riverside, liderados por Omar Akbari, han desarrollado una nueva cepa de avispas mutantes de ojos rojos.

El propósito era demostrar que la tecnología de edición genética CRISPR puede utilizarse con éxito en las avispas Nasonia vitripennis , ofreciendo a los científicos una nueva forma de estudiar aspectos interesantes de su biología, por ejemplo cómo los machos pueden convertir a toda su progenie en machos usando elementos genéticos egoístas (aquellos que juegan con ventaja durante la transmisión de características pues no obedecen las leyes mendelianas de la herencia).

La realidad es que no se sabe cómo algunas avispas “puede matar a los embriones femeninos y crear solo machos – explica Akbari en un comunicado –. Para comprenderlo necesitamos estudiar sus cromosomas de PSR (proporción sexual paterna) para determinar qué genes son esenciales para su funcionalidad”.

El objetivo final, es comprender mejor la biología de las avispas y otros insectos, para intentar controlar los insectos que destruyen cultivos o propagan enfermedades como la malaria. Para ello, el primer paso es averiguar cómo usar la tecnología CRISPR en un organismo tan pequeño, algo que nadie había hecho antes. En este caso se decidió editar los genes que controlan el color de los ojos, normalmente negros, de la avispa.

"Queríamos editar un gen que fuera obvio – añade Akbari –, y sabíamos por estudios previos que si el gen de la pigmentación del ojo se elimina, las avispas tendrían ojos rojos, por lo que esto parecía un buen objetivo para la alteración genética. Un enorme par de ojos rojos es algo difícil de no ver”.

A partir de ahora, los expertos buscarán nuevos genes a los que podrían apuntar para intentar modificar la conducta de estos insectos. El artículo será publicado en la revista Nature con el título Generation of heritable germline mutations in the jewel wasp Nasonia vitripennis using CRISPR/Cas9.