Cigarrillos electrónicos vinculados a un aumento del cáncer de boca

Muchos usuarios combinan los cigarrillos electrónicos con tabaco

El consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de cáncer de boca, pero se trata de un tipo de consumo que está evolucionando rápidamente debido al uso creciente de nuevos productos y a la combinación de estos con los tradicionales: cigarrillos, cigarros y tabaco de pipa, entre otros.

En un reciente estudio, presentando en la Sesión General de la Asociación Internacional de Investigación Dental, un equipo de expertos liderado por Benjamin Chaffee y Neal Benowitz, de la Universidad de California, San Francisco, se evalúa la exposición a cancerígenos según el uso de diferentes tipos de productos vinculados al tabaco.

Los voluntarios proporcionaron muestras de orina para el análisis de nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA) como nitrosonornicotina (NNN, un conocido cancerígeno oral y esofágico) el piridil-1-butanona (NNAL), un metabolito cancerígeno pulmonar y también los equivalentes totales de nicotina.

Los participantes fueron categorizados de acuerdo con el tipo de producto que consumían. Una categoría incluía cigarrillos, cigarros, pipas de agua, pipas, puros. Las segunda eran los sin humo: tabaco en polvo, tabaco masticable y los cigarrillos electrónicos y productos de reemplazo de nicotina.

Todas las categorías demostraron elevadas concentraciones de nicotina y TSNA en relación con los no usuarios. Las exposiciones de TSNA fueron más altas entre los usuarios de tabaco sin humo, ya sea que se usen solos o en conjunto con otros tipos de productos. Los usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos estuvieron expuestos a niveles más bajos de NNN y NNAL que usuarios de otros productos, a pesar de la exposición comparable a la nicotina. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de cigarrillos electrónicos al mismo tiempo usaban tabaco normal, lo que provocaba una exposición a TSNA similar a los fumadores de cigarrillos exclusivos.

El análisis muestra que la gran mayoría de los consumidores de productos de tabaco sin humo que no usan cigarrillos están expuestos a niveles de cancerígeno comparables o superiores a los de aquellos que solo fuman tabaco, niveles que, según los autores, los colocan ante un riesgo considerable.

El estudio se titula Nicotine and Carcinogen Exposure by Tobacco Product Type and Dual-Use.