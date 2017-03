Científicos descubren un “Jurassic Park” en Australia

Juan Scaliter - 27/03/2017

Anthony Romilio y Linda Poll, dos de los expertos que responsables del hallazgo, realizando moldes de las huellas encontradas en Australia. Crédito imagen: Damian Kelly

El área de Walmadany, en el oeste de Australia estaba casi perdida en 2008 cuando el gobierno de Australia la eligió para construir allí un enorme recinto para el procesamiento de gas natural líquido. Para evitar el daño que esto podía provocar, los aborígenes de la zona, miembros del pueblo Goolarabooloo, se pusieron en contacto con Steven Salisbury, paleontólogo de la Universidad de Queensland, quien junto a su equipo pasó más de 400 horas investigando y documentando pistas de dinosaurios en la región.

El resultado del estudio, publicado en Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology, es, según los propios autores, un registro de huellas que “no tiene paralelo a nivel mundial”.

“El hallazgo es de gran importancia – explica Salisbury en un comunicado – ya que compone el registro principa de los dinosaurios no aviares en la mitad occidental del continente y proporciona la única pista de la fauna de dinosaurios de Australia durante la primera mitad del período cretáceo temprano. Es un lugar tan mágico, el propio Jurassic Park de Australia, en un entorno espectacular de naturaleza silvestre y allí se encuentran, entre otras, las únicas pruebas confirmadas de Estegosaurios en Australia, así como algunas de las huellas de dinosaurio más grandes jamás registradas”. Entre ellas se encuentran algunas de más de 1,7 metros de largo.

Los aborígenes australianos poseen un sistema de creencias muy complejo que conecta la tierra, la espiritualidad, la ley, la vida social y el cuidado del medio ambiente. Esta defensa de su territorio puede equipararse ala de los maoríes que lograron que un río alcanzara el estatus de persona legal.

Hoy la zona ya está considerada Patrimonio Nacional y el proyecto de gas no se ha llevado cabo. “Hay miles de huellas alrededor de Walmadany – concluye Salisbury –, de las cuales 150 pueden asignarse a 21 tipos específicos de dinosaurios que representan a cuatro grupos principales. Hemos descubierto cinco tipos diferentes de rastros de dinosaurios depredadores, al menos seis de saurópodos herbívoros de cuello largo, cuatro tipos de ornitópodos herbívoros y bipedos y seis tipos de dinosaurios blindados".