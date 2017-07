Cada 24 minutos se recibe una alerta por intoxicación con suplementos dietéticos

Juan Scaliter - 24/07/2017

Una de las solicitudes es que los envases de este tipo de suplementos tengan sistemas para evitar su apertura por niños.

De acuerdo con un reciente estudio, publicado en el Journal of Medical Toxicology, los centros de control de envenenamientos reciben una llamada cada 24 minutos, vinculada a exposiciones con suplementos dietéticos. Los resultados mostraron que la tasa de llamadas aumentó un 49,3% entre 2005 y 2012. El 70% de las llamadas tenían que ver con mayores de 6 años y se debían a ingestiones no intencionales.

"Muchos consumidores creen que los suplementos dietéticos tienen los mismos estándares de seguridad y eficacia que los medicamentos sin receta – explica Gary Smith, uno de los autores del estudio en un comunicado –. Sin embargo, los suplementos dietéticos no se consideran medicamentos, por lo que no están obligados a someterse a ensayos clínicos ni obtener aprobación de la Agencia Federal de Medicamentos (FDA) antes de la venta, a menos que el producto esté etiquetado como destinado para uso terapéutico”.

Los suplementos dietéticos con la mayor proporción de consecuencias médicas serias resultaron ser productos energéticos y suplementos con plantas o sus extractos. Entre estos últimos, la yohimbina (es un alcaloide derivado de la corteza del árbol Pausinystalia johimbe) presentó la mayor proporción de efectos adversos serios: un 28,2%. Este suplemento, según señalan los autores, puede puede causar cambios en el ritmo cardíaco, insuficiencia renal, convulsiones, ataque al corazón y hasta la muerte.

Los productos energéticos, incluidas las bebidas, destinados a aumentar la energía y el rendimiento mental, pueden provocar efectos secundarios no deseados como problemas cardíacos y respiratorios o convulsiones. Los hallazgos señalan la necesidad de una mejor regulación de los suplementos, recipientes que no permitan que los niños los abran y mayor información del producto.

"La falta de supervisión – concluye Henry Spiller, otro de los autores –, ha dado lugar a inconsistencias en la calidad de los suplementos dietéticos, el etiquetado erróneo de los productos y la contaminación con otras sustancias. Aunque la mayoría de estas llamadas de exposición no dieron lugar a resultados médicos graves, la exposición a productos energéticos puede ser peligrosa, lo que sugiere la necesidad de que la FDA regulen estas sustancias”.