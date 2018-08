Último aviso del cambio climático

Si no actuamos pronto, en dos décadas, será muy complicado evitar consecuencias, como inundaciones. Crédito imagen: Anita Di Chiara

Si los gobiernos no actúan decididamente para 2035 en la lucha contra el cambio climático, l podríamos llegar a un punto de no retorno, luego de lo cual sería poco probable limitar el calentamiento global por debajo de 2 ° C en 2100. Esa es la conclusión de un estudio realizado por científicos del Reino Unido y los Países Bajos. La investigación, publicada en Earth System Dynamics, también muestra que la fecha límite para limitar el calentamiento a 1.5 ° C ya ha pasado, a menos que se tome una acción climática radical.

“En nuestro estudio demostramos que hay plazos estrictos para tomar medidas climáticas – afirma Henk Dijkstra, coautor del estudio en un comunicado –.Llegamos a la conclusión de que queda muy poco tiempo antes de que los objetivos de París (limitar el calentamiento global a 1,5 ° C o 2 ° C) se vuelvan inviables incluso con drásticas estrategias de reducción de emisiones”.

Dijkstra y sus colegas querían encontrar el "punto de no retorno": el último año posible para comenzar a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de que sea demasiado tarde para evitar sus consecuencias. “El concepto de punto de no retorno, explican los autores, tiene la ventaja de contener información temporal, lo que consideramos muy útil para informar sobre la urgencia de las medidas climáticas”.

Usando información de modelos climáticos, el equipo determinó la fecha límite para iniciar acciones climáticas para mantener el calentamiento global probable (con una probabilidad del 67%) por debajo de 2 ° C en 2100. Suponiendo que aumentáramos la cuota de energía renovable en un 2% cada año, tendríamos que empezar a hacerlo antes de 2035. Si tuviéramos que reducir las emisiones a un ritmo más rápido, aumentando el porcentaje de energía renovable en un 5% cada año, tendríamos otros 10 años.

Para limitar el calentamiento global a 1.5 ° C en 2100, la humanidad tendría que tomar medidas climáticas mucho antes: solo tendríamos hasta el año 2027. Ya hemos superado el punto de no retorno para el escenario de acción climática más modesto, donde la proporción de renovables aumenta en un 2% cada año. En este escenario, a menos que eliminemos el dióxido de carbono de la atmósfera, ya no es posible alcanzar el objetivo de 1.5 ° C en 2100 con una probabilidad del 67%.

La eliminación de los gases de efecto invernadero de la atmósfera, mediante el uso de la tecnología de "emisiones negativas", podría comprarnos un poco más de tiempo, según el estudio. Pero incluso con fuertes emisiones negativas, la humanidad solo podría retrasar el punto de no retorno entre 6 y 10 años.