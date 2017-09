Un asteroide casi tan grande como el que exterminó a los dinosaurios se acerca hoy a la Tierra

Se llama Florence 3122 y, según los astrónomos, no hay riesgo de colisión

Vicente Fernández - 01/09/2017

Si decimos que un asteroide casi tan grande como el que causó la colisión que provocó el exterminio de los dinosaurios, se va a acercar muchísimo a la Tierra, todos nos asustaríamos. pero, afortunadamente, la cosa no va a ser tan catastrófica como podríamos imaginar.

El asteroide Florence 3122 pasará hoy a siete millones de kilómetros (algo más de dieciocho veces la distancia que separa la Tierra de la Luna) de nuestro planeta. Hacía más de un siglo que un asteroide tan grande como este no se acercaba tanto a nosotros, y se calcula que no volverá a suceder hasta el año 2500. Los hay que pasan mucho más cerca de nuestro planeta, pero no son tan grandes como este.

Florence fue descubierto en 1981 y se le bautizó con ese nombre en honor de la enfermera Florence Nightingale, fundadora de la Cruz Roja. El cuerpo celeste tiene un diámetro de unos cinco kilómetros, la mitad del que hace unos 65 millones de años se estrelló en Chicxulub, México, provocando la extinción de los dinosaurios.

El objeto lleva siendo visible varias noche, pero es esta madrugada cuando será más brillante, y podrá observarse con telescopios cerca de la constelación de Delphinus. Florence entra dentro de la categoría de los cuerpos potencialmente peligrosos, tanto por su tamaño como por la cercanía de su trayectoria, aunque los expertos aseguran que en esta ocasión no hay riesgo alguno de colisión.