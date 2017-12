Alerta perros: en Navidades el envenenamiento por chocolate alcanza su pico

Juan Scaliter - 21/12/2017

Su ingestión puede provocar problemas cardíacos, convulsiones y hasta la muerte.

Investigadores de la Universidad de Liverpool advierten de un "pico significativo" en el riesgo de intoxicación con chocolate para perros durante el período navideño a medida que los hogares se abastecen de los dulces propios de la época.

Mucha gente sabe que el chocolate puede ser venenoso para los perros, pero es posible que no sepa por qué. El ingrediente tóxico es un estimulante similar a la cafeína llamado teobromina que puede provocar malestar estomacal, latidos cardíacos acelerados, deshidratación, convulsiones y, en los casos más graves, la muerte.

En un nuevo estudio publicado en Vet Record, un equipo de investigadores dirigido por Peter M. Noble, analizó 386 casos de ingestión de chocolate en perros para analizar la frecuencia y las consecuencias.

Los hallazgos revelan picos estacionales significativos de casos de ingestión de chocolate a lo largo del año, sobre todo en Navidad y, en menor medida, en Semana Santa, a medida que el chocolate se vuelve más accesible.

"A los perros les encanta el chocolate – señala Noble – y en Navidad hay mucho más. Lamentablemente, los perros no pueden comer chocolate con seguridad, por lo que muchos de ellos terminan haciendo una visita no planificada al veterinario, lo que puede interrumpir las celebraciones. La gente debe mantener los chocolates lejos de las mascotas. Si se consume chocolate, los dueños deben hablar con su veterinario lo antes posible, e idealmente estar preparados para cuantificar la cantidad y el tipo de chocolate que han consumido. La información en los envases de chocolate puede ayudar al veterinario a tomar la mejor decisión. Si bien muchos casos no están en niveles tóxicos, es mejor acudir al veterinario rápidamente ".

El estudio también descubrió que la ingestión de chocolate era significativamente menos habitual en perros de mayor edad y que ninguna raza específica está en mayor riesgo que otros.