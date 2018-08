El agarre de tu bebé y el de tus hijos mayores, ofrece claves del futuro de su salud

El estudio señalaba que un promedio de 1 de cada cuatro menores tiene este tipo de debilidad. Crédito imagen: Jacob Corbin

Mientras que otros estudios han demostrado que la debilidad muscular medida por la fuerza de agarre permite predecir resultados poco saludables, incluyendo enfermedades cardiovasculares y metabólicas, discapacidad e incluso mortalidad temprana en bebés, un nuevo estudio, publicado en Pediatrics, es el primero en evaluar los mismos parámetros en la salud de los adolescentes y su efecto en el tiempo.

"Lo que sabemos sobre los niños de hoy es que debido a la prevalencia de la obesidad, tienen más riesgo de desarrollar pre-diabetes y enfermedades cardiovasculares que las generaciones anteriores – señala Paul M. Gordon, líder del estudio, en un comunicado –. Este estudio ofrece múltiples análisis a lo largo del tiempo que proporcionan más información sobre la fuerza de agarre y los riesgos futuros de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. La baja fuerza de agarre podría usarse para predecir el riesgo cardiometabólico e identificar a los adolescentes que se beneficiarían de los cambios en el estilo de vida para mejorar la condición física muscular”.

Los resultados muestran que, inicialmente, el 27,9% de los niños y el 20,1 % de las niñas fueron clasificados como débiles. En el transcurso del estudio, los niños y las niñas con agarre débil tenían más del triple de probabilidades de mostrar signos de salud deteriorada, que sus compañeros más fuertes.

Los investigadores también examinaron y analizaron otros indicadores del factor de riesgo metabólico, incluida la actividad física, la capacidad cardiorrespiratoria, la composición corporal (proporción de grasa), la presión arterial, los antecedentes familiares, los lípidos en sangre en ayunas y los niveles de glucosa.

“Si alguien con un fuerte agarre desarrolla una mayor fuerza, no necesariamente vemos una mejora drástica en la salud de ese individuo – concluye Gordon –. Es la debilidad la que pone en riesgo a los menores”.

