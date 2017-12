¿A qué saben las pizzas intergalácticas que cocinaron en la ISS?

Cuando uno está lejos de casa, lo que más se suele echar en falta es la comida. Y eso es precisamente lo que le pasó al astronauta italiano Paolo Nespoli, quien lleva desde julio trabajando en la Estación Espacial Internacional y que ya en agosto comenzaba a tener signos de añorar una buena pizza italiana. De hecho, ya las veía incluso en las nubes.

Pizza #cloud over #LakeGarda in #Italy... Maybe it's a bit too soon to start seeing food in the cloud shapes! #Vitamission pic.twitter.com/3TkznpPdbx