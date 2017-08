Vicente Fernández - 22/08/2017

Cada cierto tiempo circula un bulo por las redes que asegura que nuestro planeta atravesará por un período de oscuridad que puede variar entre los cuatro días y medio mes. Ahora, ese hóax ya está corriendo de nuevo y, en esta ocasión, se afirma la Tierra se oscurecerá de forma parcial entre el 15 y el 30 de noviembre, por causa de un evento astronómico ocurrido entre Venus y Júpiter. Por supuesto, la NASA ya ha desmentido esa noticia pero, aún así, nos hemos preguntado: ¿qué ocurriría si realmente la luz del sol se oscureciese durante medio mes?

Un técnico de la NASA llamado Jared Nelson ya explicó en una ocasión que si el planeta sufriera un apagón total durante ese tiempo, las consecuencias podrían ser bastante devastadoras. Y, según el experto, quienes primero las sufrirían serían las plantas. Y es que, al no haber luz del sol, los vegetales no pueden hacer la función clorofílica. En principio, los árboles y la mayoría de las plantas de pequeño tamaño están preparadas para resistir períodos bastante largos para sobrevivir sin realizar dicha función (de lo contrario, no podría haber vida vegetal en las zonas del planeta en las que es de noche durante todo el invierno). Pero lo que sería letal para ellas sería el brutal descenso de las temperaturas que se produciría.

En solo 48 horas las temperaturas podrían caer al nivel del mar a los 0 grados y, en los días sucesivos hasta los -11 o incluso mucho menos, dependiendo de la zona del planeta. Tal y como explica Jared Nelson, con semejantes temperaturas, la mayoría de las especies de plantas perecerían. Lo que a su vez afectaría a muchas especies animales que perderían así su medio de sustento y que acabarían sucumbiendo. Los animales hervíboros que no estén confinados en granjas aclimatadas, morirían por miles, mientras que los carnívoros disfrutarían de mucha carne fresca sin necesidad de cazarla. Aunque también a estos les diezmaría el frío extremo. Igualmente, la mortandad humana también sería muy elevada en las zonas más deprimidas del planeta, especialmente en aquellas que no están habituadas ni preparadas para las bajas temperaturas.

El experto de la NASA asegura que la vida en el planeta sobreviviría a esos quince días de oscuridad, pero los ecosistemas habrían quedado completamente alterados en la mayor parte del planeta, que ya no sería el mismo después de ese gran apagón planetario.

Afortunadamente, tal y como ya dijimos nuestro planeta no va a atravesar por ningún período de oscuridad total la segunda quincena de noviembre. La luz solar seguirá brillando esos días aunque, lógicamente, durante menos horas de lo que lo hace en esta época del año en la que nos encontramos